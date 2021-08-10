Будущее наше тепло: Москве предсказали резкое изменение климата

Москва вместе с Тегераном и Калькуттой вошла в тройку городов — лидеров планеты по росту среднегодовой температуры воздуха с 1950 по 2018 год. Об этом говорится в объёмном докладе о влиянии человеческой деятельности на окружающую среду, подготовленном накануне Межправительственной группой экспертов по изменению климата (IPCC). NEWS.ru узнал, почему российская столица оказалась в этом тревожном списке, к каким стихийным бедствиям стоит готовиться москвичам и как на климатические изменения повлияла неконтролируемая активность строительного бизнеса.

Июнь стал как июль

По данным IPCC, в Москве за 68 лет потеплело на градус, в Тегеране — на 2,33, а в Калькутте, главном городе индийского штата Западная Бенгалия, и вовсе на 2,6. При этом в Нью-Йорке среднегодовая температура увеличилась всего на 0,21 градуса, в Лос-Анджелесе — на 0,14, в Брюсселе — на 0,62, в Сиднее — на 0,21.

Тегеран pixabay.com

В докладе подчёркивается, что города стали «островами тепла», которые усугубляют глобальное изменение климата. Этот эффект обусловлен снижением вентиляции и нагревом поверхности зданий, работой систем отопления и электроприборов, тепловыми свойствами стройматериалов, а также отсутствием достаточного объёма растительности, оказывающей охлаждающее влияние на воздух.

Существенное влияние на эти процессы сказывает и деятельность девелоперов. Как пишет РИА Новости со ссылкой на доцента географического факультета МГУ Павла Константинова, 30–40% прироста среднегодовой температуры в Москве связаны с урбанизацией прилегающих территорий. По его мнению, основными факторами роста стали «неконтролируемая, неадаптированная застройка и недостаток водно-зелёной инфраструктуры».

Помимо этого, урбанизация изменяет круговорот воды, вызывая увеличение количества осадков над городами. Это также влияет на климатические изменения.

Как рассказал NEWS.ru заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН и замдиректора Института физики атмосфер Владимир Семёнов, за последние десятилетия в Москве потеплело даже больше чем на один градус, а в целом по России за век температура выросла примерно на 2,3 градуса.

Это очень заметно. Это разница температур между июнем и июлем, то есть сейчас июнь стал таким же, как июль 40–50 лет назад. Также все видят, что зимы стали менее морозными, в зимние месяцы климатические нормы изменились ещё больше — средняя температура в это время года выросла примерно на три градуса. Если раньше среднесуточная температура в январе в Москве была от минус 12 — минус 11 градусов, то теперь в среднем фиксируется от минус девяти до минус восьми. Владимир Семёнов завлабораторией климатологии Института географии РАН, замдиректора Института физики атмосфер имени Обухова завлабораторией климатологии Института географии РАН, замдиректора Института физики атмосфер имени Обухова

Учёный подчёркивает, что в мегаполисах, как правило, всегда теплее на один-три градуса, чем в окружающей местности. Но, как полагает Семёнов, увеличение температурного фона напрямую не связано с деятельностью застройщиков.

Потепление — это глобальный процесс, связанный с увеличением парниковых газов в атмосфере. Но в каких-то местах это может быть усугублено, если лес заменят бетоном, — подчеркнул учёный.

Активная застройка, вырубка зелёных насаждений и негативное воздействие на водные объекты, по его мнению, локально влияют на микроклимат городов, и, как правило, только в летние месяцы, потому что «в парке и вблизи водоёма в жару прохладнее, чем где-нибудь на асфальтированном и незатенённом проспекте, окружённом бетонными домами».

Если даже ливнёвки не справляются...

Эколог и член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян, напротив, полагает, что активная застройка городов и радикальная урбанизация оказывают существенное влияние на климатические изменения.

Среди антропогенных факторов, которые вызывают глобальные климатические изменения, на первом месте стоит рост концентрации в атмосфере парниковых газов, прежде всего углекислого газа и метана. Следом по значимости идёт сокращение количества лесов. А города разрастаются за счёт лесов и других естественных экосистем, которые, в свою очередь, являются поглотителями углекислого газа, необходимого для образования биомассы. То есть неконтролируемая урбанизация приводит к самые негативным последствиям для климатической системы. Виктор Данилов-Данильян член-корреспондент РАН и экс-министр экологии и природных ресурсов РФ член-корреспондент РАН и экс-министр экологии и природных ресурсов РФ

Также он полагает, что глобальное потепление и связанная с ним «разбалансировка климатической системы» оборачиваются ростом стихийных бедствий, таких как природные пожары, ураганы, засухи и наводнения. Это было давно известно, но, как подчёркивает учёный, очередной доклад IPCC «только подтвердил опасную тенденцию».

По словам Данилова-Данильяна, климатические изменения существенно воздействуют на водные объекты. В одних случаях водность рек увеличивается, в других сокращается, как, например, произошло с Доном, годовой исток которого за последние 30 лет сократился примерно на 35–40%. Также меняется режим осадков, которые выпадают мощными порциями, но после этого, как правило, наступает длительное сухое время. В результате происходит чередование засух и наводнений в одном и том же месте.

Serguei Fomine/Global Look Press

За исключением Антарктиды, в мире не осталось ни одного места, где не могло бы не произойти наводнение, и люди к этому совершенно не готовы, отмечает собеседник NEWS.ru. Повсеместно происходит активная застройка речных пойм, и то, что там возводится, с большой вероятностью будет разрушено или повреждено в случае разгула водной стихии. Поэтому в российской столице необходимо прекратить активное строительство жилья и каких-либо предприятий в москворецкой пойме и в поймах притоков Москвы-реки.

В Москве сильное наводнение было в 1908 году. С тех пор построили целую систему водохранилищ, которые способны перехватывать избыточные осадки. Но если случится мощное наводнение, то никакие водохранилища не помогут, наоборот, насыпные плотины могут быть размыты, и в этом случае может произойти жуткая катастрофа с большим количеством жертв и разрушений. И если даже ливнёвки не справляются после сильных дождей, то о более серьёзных вещах и говорить не приходится, — предупреждает учёный.

Также, по его мнению, нужно приводить в порядок всю экологическую систему Московского региона. Помимо строительства в поймах, в первую очередь это касается санкционированных и несанкционированных свалок, а также системы очистки сточных вод. Это дорогостоящие мероприятия, но, как иронизирует учёный, «сократив по объёму раза в четыре ежегодную замену бордюрных камней и тротуарной плитки в Москве, а также размещение безвкусных арок во дворах и прочих пошлых мещанских бантиков, можно найти определённые ресурсы, чтоб мы не померли от духоты».

В целом для России основной задачей в борьбе с последствиями климатических изменений является сдерживание «деградации вечной мерзлоты», из-за которой в 2020 году разрушилось хранилище дизельного топлива на ТЭЦ в Норильске.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Чтобы предупредить наводнения, по мнению собеседника NEWS.ru, целесообразным является строительство защитных дамб или даже новых водохранилищ. Но последнее оправданно лишь в том случае, если эти сложные сооружения будут использоваться не только для защиты от стихийных бедствий, но и для водоснабжения, производства гидроэлектроэнергии, рыбоводства и судоходства.

Для борьбы с опустыниванием и засухами Данилов-Данильян напомнил метод, который использовался ещё во времена Иосифа Сталина, а именно про высадку защитных лесополос, система которых формировалась в степной и лесостепной зонах СССР в конце 1940-х — начале 1950-х. Также учёный призывает «радикально изменить гидромелиорацию, внедряя почти не применяемое подземное капельное орошение, для которого воды надо в несколько раз меньше, чем для дождевания».

Необходимо зонировать территорию России по степени опасности разных стихийных бедствий и определить нормы для всей хозяйственной деятельности, по которым можно строить, пахать, сеять и так далее, в зависимости от того, в какой зоне мы находимся. Сделать это необходимо так, как ранжируются территории в зависимости от опасности землетрясений, и на каждую такую зону распространяются те или иные нормы и правила, — советует Данилов-Данильян.

Принимать контрмеры

Как прогнозирует Семёнов, в пределах обозримого будущего потепление продолжится теми же темпами, что и раньше. То есть в ближайшие 10 лет следует ожидать прироста температуры на 0,5–0,7 градуса. За 30 лет в Московском регионе потеплеет примерно на два градуса.

Это очень много. Климат в Москве станет таким же, как, грубо говоря, сейчас в Воронеже. То есть это будет не климат Ростова-на-Дону и Краснодара, но в эту сторону мы потихоньку будем двигаться, — резюмирует Семёнов.

По его мнению, для того чтобы ограничить потепление, нужно, как и всем, стремиться к достижению Парижского соглашения по климату 2015 года, которое в РФ ратифицировали и разработали план по сокращению выбросов парниковых газов и переходу на низкоуглеродную энергетику.

На локальном уровне, полагает климатолог, нужно разрабатывать платы развития регионов с учётом фактора изменения климата, то есть понимать, что температура будет расти, в каких-то субъектах будут частые волны жары, где-то будут более интенсивные осадки, а где-то, наоборот, с дождями и снегом возникнет дефицит.

Всё это нужно учитывать и принимать контрмеры, в частности увеличивать количество парков, зелёных зон и водоёмов. Зелень и водоёмы — это испарение, оно охлаждает поверхность. В лесу или парке всегда температура будет на несколько градусов ниже. Кроме этого, учитывая, что климат будет жарче, нужно развивать системы кондиционирования помещений и общественного транспорта, — добавил Семёнов.

Такого же мнения придерживается и Данилов-Данильян. По его мнению, требуется «грамотное озеленение, а не бескрайние и ненужные поля тюльпанов», как это делают в Москве. Ведь такая растительность, в отличие от деревьев и кустарников, не только не создаёт тень, но и не способна в больших количествах поглощать углекислый газ.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как писал NEWS.ru, 9 августа IPCC, работающая под эгидой ООН, обнародовала шестой по счёту отчёт, посвящённый климатическим изменениям. Авторы доклада подчёркивают, что происходящее на Земле больше не может описываться нейтральным понятием «глобальное потепление», а характеризуется определением «климатический хаос». Четырёхтомный доклад основан на анализе более 14 тысяч исследований, которые по совокупности фактов рисуют апокалиптическую перспективу для человечества на ближайшие десятилетия. По оценкам климатологов, оптимистические сценарии тают на глазах — с той же скоростью, как полярные льды.