После аварии на ТЭЦ Норильска топливо попало в уникальное озеро Пясино

https://static.news.ru/photo/677c8088-aa13-11ea-88ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com

Нефтепродукты в результате разлива дизельного топлива на ТЭЦ Норильска попали в уникальное озеро Пясино. По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, важно не допустить попадания топлива в реку Пясина.

Топливо попало и в Пясино. Это великолепное озеро, около 70 километров длиной. Естественно, там есть и рыба, хорошая биосфера. Но вот как оно вынесет эту нагрузку, предсказать нельзя, — заявил Усс в интервью телеканалам «Енисей» и КГТРК «Красноярск».

Пясино является озером ледникового происхождения. Его площадь составляет 735 квадратных километров. Пясина — единственная река, которая вытекает из озера и впадает в Карское море.

В Норильске на территории ТЭЦ-3 произошёл пожар. Разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. По неустановленной причине разгерметизировался один из резервуаров с горюче-смазочными материалами, которые вылились на технологическую дорогу. После этого загорелся автомобиль, который по ней проехал.

Как ранее писал NEWS.ru, в Норильске местный житель показал последствия разлива топлива из нефтехранилища в реку Амбарную, которая впадает в озеро Пясино.