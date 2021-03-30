Будучи беременной, женщина зачала ещё одного ребёнка

https://static.news.ru/photo/3d825720-9177-11eb-a905-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/roberts.supertwins

Англичанка Ребекка Робертс, находясь на третьей неделе беременности, была шокирована, узнав, что забеременела вторым ребёнком. 39-летняя жительница Бристоля вынашивала сына Ноя, когда забеременела дочерью Розали. Дети родились одновременно, но сильно отличались размерами.

Как сообщает The Sun, известно лишь несколько случаев этого феномена, называемого учёными «суперплодом». Ребекке врачи сказали, что это могло произойти из-за того, что она принимала препараты от бесплодия.

Как призналась англичанка, у неё «ёкнуло сердце», когда на повторном УЗИ ей сообщили о двойне, причём, второго ребёнка не могли обследовать из-за его крошечного размера. Муж Ребекки тоже долго не мог прийти в себя от этого известия. Роды прошли путём кесарева сечения на 33 неделе беременности. Старший ребёнок родился весом 4 фунта 10 унций (2,09 кг), а младший — 2 фунта 7 унций (1,1 кг).

Они были прекрасны, особенно Розали, она была такой маленькой, что подгузник доходил ей до подмышек, — поделилась впечатлениями молодая мама.

Как писал NEWS.ru, жительница Казахстана 29-летняя Лилия Коновалова стала мамой двоих детей, родившихся с разницей в 2,5 месяца. Уникальный случай произошёл в перинатальном центре города Уральска. По статистике в таких случаях шансы на рождение живого ребёнка равны 1 на 50 миллионов. Но благодаря профессионализму врачей перинатального центра у мамы и малышей всё хорошо. Изначально в утробе матери было двое детей. Дочь Лилии родилась недоношенной на сроке 25 недель, а вот сын появился на свет чуть позже, спустя два месяца и 16 дней. Столь необычные роды объясняются анатомической особенностью организма женщины, а именно двойной маткой.