Будучи беременной, женщина зачала ещё одного ребёнка

Англичанка Ребекка Робертс, находясь на третьей неделе беременности, была шокирована, узнав, что забеременела вторым ребёнком. 39-летняя жительница Бристоля вынашивала сына Ноя, когда забеременела дочерью Розали. Дети родились одновременно, но сильно отличались размерами.
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Как призналась англичанка, у неё «ёкнуло сердце», когда на повторном УЗИ ей сообщили о двойне, причём, второго ребёнка не могли обследовать из-за его крошечного размера. Муж Ребекки тоже долго не мог прийти в себя от этого известия. Роды прошли путём кесарева сечения на 33 неделе беременности. Старший ребёнок родился весом 4 фунта 10 унций (2,09 кг), а младший — 2 фунта 7 унций (1,1 кг).
Они были прекрасны, особенно Розали, она была такой маленькой, что подгузник доходил ей до подмышек, — поделилась впечатлениями молодая мама.
Как писал NEWS.ru, жительница Казахстана 29-летняя Лилия Коновалова стала мамой двоих детей, родившихся с разницей в 2,5 месяца. Уникальный случай произошёл в перинатальном центре города Уральска. По статистике в таких случаях шансы на рождение живого ребёнка равны 1 на 50 миллионов. Но благодаря профессионализму врачей перинатального центра у мамы и малышей всё хорошо. Изначально в утробе матери было двое детей. Дочь Лилии родилась недоношенной на сроке 25 недель, а вот сын появился на свет чуть позже, спустя два месяца и 16 дней. Столь необычные роды объясняются анатомической особенностью организма женщины, а именно двойной маткой.