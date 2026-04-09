Бризоль с чесночными нотками — перед этим блюдом не устоять, а готовлю всего 15 минут

Истинная французская кухня часто кроется не в многочасовых приготовлениях, а в умении раскрыть суть продукта. Бризоль — яркое тому подтверждение.

Что понадобится

Свиной карбонад — 300 г, яйца — 3 шт., растительное масло — 2 ст. л., чесночный порошок — 0,5 ч. л., соль, молотый черный перец — по вкусу.

Как готовлю

Мясо нарезаю на ломтики толщиной около 1 см, каждый кусок помещаю между двумя слоями пищевой пленки и отбиваю до состояния тонкого пласта.

Отбитые эскалопы с обеих сторон натираю солью, перцем и чесночным порошком, оставляю на 5 минут для маринования.

В отдельной миске слегка взбиваю яйца вилкой до однородности, но не до пены. Разогреваю сковороду среднего диаметра (чтобы пласт мяса лег почти впритык) на среднем огне, смазываю дно маслом при помощи кисточки.

Вливаю порцию взбитого яйца (примерно на 1 бризоль уходит 1 яйцо), сразу же аккуратно укладываю сверху отбитый кусок свинины.

Жарю на огне чуть ниже среднего без крышки 2–3 минуты, пока яичный слой полностью не схватится. Затем аккуратно переворачиваю широкой лопаткой и готовлю еще 2 минуты до полной готовности мяса.

Подаю бризоль сразу, дополнив свежими овощами и легким соусом на основе йогурта или сметаны.