https://static.news.ru/photo/03ac22d4-46a9-11ea-8826-fa163e074e61_660.jpg Паулиньо (слева) Фото: Ассоциация мини-футбола России

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства нападающему мини-футбольного клуба КПРФ Паулиньо. Последний стал третьим игроком, который получил российский паспорт.

Если человек хочет быть гражданином России, то он только приобретет, как и страна, тем более, что футбол является той профессией, где уже давно стерта грань в контексте национальности, — прокомментировал решение президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев.

Указ о вручении гражданства был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В июле 2018 года NEWS.ru писал, что в закон «О гражданстве РФ» были внесены поправки. Благодаря им президент России получил возможность определять категории граждан, которые смогут стать россиянами по упрощённой программе.