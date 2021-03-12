Борец с коррупцией в СССР назвал происходящее в СК «набегом Мамая»

https://static.news.ru/photo/9acd909a-833d-11eb-9327-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший следователь Генеральной прокуратуры СССР Тельман Гдлян, известный борьбой с коррупцией в высших эшелонах власти в 1980-е годы, прокомментировал NEWS.ru ситуацию с отстранением руководителей СК в четырёх регионах. По его словам, такого на его памяти не было.

В советских органах следствия и прокуратуры тоже были грешки, поэтому идеализировать их не следует, но я такого не припомню, чтобы сразу четырёх руководителей следственных органов в четырёх регионах отстранили. Это уже «новодел» России, это «набег Мамая» на руководителей СК, — отметил Гдлян.

Он назвал несколько версий, почему могли быть отстранены начальники управлений СК в Калмыкии, Курской, Новосибирской и Тверской областях.

Может быть, эти руководители были неугодны или региональному, или федеральному руководству. <...> Другой вариант — этих людей убирают за их принципиальность, поскольку они наступили на мозоли власть имущих. Третий вариант — хотят освободить место для «блатных». <...> Сейчас вообще стало модно освобождать места для нужных людей, с большими деньгами или с большими связями, — продолжил Гдлян.

Ранее NEWS.ru подробно рассказал, что может скрываться за решением коллегии СК России отстранить руководителей четырёх региональных главков ведомства на время служебных проверок. По официальной версии, соответствующее кадровое решение принято из-за управленческих ошибок, волокиты, неправильных приоритетов в учебно-воспитательной работе и других факторов.