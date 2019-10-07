Пользователь Reddit разместил видео, на котором подросток пытается избавиться от осиного гнезда, однако терпит неудачу за неудачей.
Сначала парень роняет своё оружие — длинную палку. После он в панике пытается скрыться от разъярённых насекомых и закрыть окно, однако оно ломается и летит вниз.
Многие пользователи отнеслись к приключениям подростка с сочувствием, однако не упустили возможности пошутить.
Я надеюсь, что он оставил свой дом и убежал от ос в горы, — написал один из комментаторов.
Другой предположил, что теперь квартира принадлежит насекомым. Ещё один пользователь философски отметил, что все действия имеют последствия, передаёт «
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