https://static.news.ru/photo/4e6bbaf2-e90f-11e9-8d5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Hinsche/imageBROKER.com/Global Look Press

Пользователь Reddit разместил видео, на котором подросток пытается избавиться от осиного гнезда, однако терпит неудачу за неудачей.

Сначала парень роняет своё оружие — длинную палку. После он в панике пытается скрыться от разъярённых насекомых и закрыть окно, однако оно ломается и летит вниз.

Многие пользователи отнеслись к приключениям подростка с сочувствием, однако не упустили возможности пошутить.

Я надеюсь, что он оставил свой дом и убежал от ос в горы, — написал один из комментаторов.

Другой предположил, что теперь квартира принадлежит насекомым. Ещё один пользователь философски отметил, что все действия имеют последствия, передаёт « Ридус ».

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