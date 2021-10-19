«Болваны»: основатель «Мужского государства» заявил, что не боится тюрьмы

Основатель «Мужского государства» (МГ, запрещённая в России экстремистская организация) Владислав Поздняков ответил на слова представителей сети «Тануки» о планах добиться его заключения. Он заявил, что не боится тюрьмы «от слова совсем», потому что находится за границей, передаёт Lenta.ru.

Каким образом эти болваны собираются сажать меня за решётку? Интерпол не берёт дела по экстремизму, — сказал радикал.

Он заверил, что больше года не руководит МГ, и пояснил, что его адвокат присутствовал на заседании Нижегородского областного суда «только из принципа» и потому, что Поздняков «какого-то чёрта был ответчиком».

Националист уверен, что его не будут выдворять из той страны, где он находится. Он признался, что живёт за границей легально.

Я даже в России не в розыске. Там даже никакое дело против меня не открыто, а вы мне про выдворение из чужой страны. Это их влажные фантазии, — заключил он.

По информации NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов задержат Позднякова, как только он появится в России. По юридическим причинам он, как и любой другой человек, не может оставаться в другой стране неограниченное время. В конце концов ему придётся либо вернуться в Россию, либо легализовать своё положение. Сам он заявлял, что возвращаться не собирается.

18 октября Нижегородский областной суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией. Теперь её деятельность на территории России запрещена.

После этого Александр Орлов, основатель сети «Тануки», с которым у Позднякова конфликт, заявил, что следующим шагом в борьбе станет тюремное заключение для радикала.

«Мужское государство» — националистическое сообщество, которое регулярно устраивает кампании травли против людей и компаний, которые не нравятся его основателю Владиславу Позднякову. Призывы к своим сторонникам Поздняков публикует через Telegram-канал.

Из-за угроз от сторонников «Мужского государства» из России пришлось уехать тиктокеру Оле Тыкве, которая прославилась благодаря мему «Привет, я подсяду?». Его уже штрафовали за возбуждение ненависти. В 2018 году он получил условный срок за возбуждение ненависти по признакам пола. Последний скандал с «Мужским государством» был связан с рестораном «Тануки», который был атакован сторонниками Позднякова из-за публикаций с темнокожими людьми в Instagram и материалов, которые якобы пропагандируют ЛГБТ.