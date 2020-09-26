Большинство россиян доверяют врачам, но недовольны здравоохранением в целом

https://static.news.ru/photo/9ca4c7ac-ffef-11ea-bc43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Больше половины россиян, как правило, доверяют врачам в больницах и поликлиниках. При этом лишь каждый третий считает уровень квалификации медиков высоким. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого специалистами фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Как следует из результатов исследования, склонны доверять врачам 56% россиян, отрицательный ответ дали 33% граждан. Такое же количество людей (33%) назвали приемлемой квалификацию медиков, в то время как 42% сочли её низкой.

При этом, как отмечают инициаторы опроса, наиболее благосклонными в ответах были более молодые респонденты — 64% из них заявили о доверии специалистам и 45% предположили, что уровень компетенций у тех достаточный. Кроме того, эта категория людей (в возрасте до 40 лет) оказалась более склонной обращаться за медпомощью в поликлинику, а не заниматься самолечением (так чаще отвечали граждане старше 60).

Также отмечается, что 36% россиян считают, что престиж профессии врача растёт. При этом самым популярным предположением, почему так происходит, стала пандемия коронавируса (15%). Среди других причин называли повышение зарплат, востребованность профессии, а также тягу к такой работе у молодёжи.

Ещё 17% респондентов заявили, что престиж профессии снижается, назвав причинами этого низкие зарплаты (7%), невысокий уровень медобразования и профессионализма (6%), а также плохое состояние отрасли и ряд других факторов.

Как оказалось, более половины россиян — 55% — хотели бы, чтобы их ребёнок или внук стал врачом. Не желают такую профессию своим потомкам 27% опрошенных. Ещё 18% затруднились ответить.

В целом ситуацию в российском здравоохранении хорошей считают только 10% граждан. Ещё 38% сочли её удовлетворительной, а 48% назвали плохой.

Опрос проводился с 4 по 6 сентября среди тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.

Ранее NEWS.ru писал, что почти две трети россиян (61%) сомневались по поводу назначенных врачом лекарств. При этом большинство людей не замечали эффекта от назначенного препарата. Об этом они также рассказали в ходе соцопроса.