Большинство россиян сомневаются в назначенных врачом лекарствах

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Двум третям россиян (61%) приходилось сомневаться по поводу назначенных врачом лекарств. При этом 65% людей сталкивались с ситуацией, когда они не отмечали эффекта от назначенного препарата. Об этом свидетельствуют результаты опроса (есть в распоряжении NEWS.ru), который провёл в августе Центр «Социальная Механика». Исследование посвящено анализу проблем коммуникации пациентов с системой здравоохранения.

В ходе анализа выяснилось, что большинству (77%) пациентов случалось быть растерянными из-за отсутствия информации в связи с заболеванием. Кроме того, многие (72%) не могли попасть к специалисту из-за его отсутствия в учреждении, ожидали планового обследования сверх полагающегося предела (67%).

Почти половине не предоставили возможность бесплатно пройти назначенное лечение или получить выписанное лекарство (49% и 48% соответственно). Столько же (48%) испытывали сложности с постановкой и подтверждением диагноза, немало людей сталкивались с нарушением этики со стороны врача (40%).

Более трети пациентов (39%) оказывались в ситуациях когда им отказывали в направлении на обследование, процедуре или выписывании лекарства, положенных по льготе. Каждый третий (32%) респондент рассказал о случаях нефиксации врачом побочных негативных реакций на лекарства, а каждый пятый (21%) — об отказе в предоставлении амбулаторной карты для ознакомления.

Наиболее остро оценивают свои проблемы пациенты в Москве (со всем спектром проблем сталкивались 60-80% респондентов). Сильно выражены проблемы в Пермском крае, Самарской и Липецкой областях. Наименее выражены в Пензенской, Иркутской, Кировской областях.

Эксперты отметили низкую информированность пациентов о действиях при урегулировании сложных ситуаций. Точно знают, куда обращаться 18,7%, не знают 28,2%. Этот фактор становится причиной бездействия людей в 47% случаев. Второй по значимости тормоз активности пациентов — личная позиция. Во многом она основана на мифах и предубеждениях.

Так, «не желают тратить нервы и силы» 30,6%, не верят в действенность обращений — 25%. Позиции «проще заплатить» придерживаются 21%, «не хочу унижаться» — 18%. Не верят в возможность что-либо изменить 13%, не хотят портить отношения с врачом 21%, подставлять его — 9%. Интересно, что во взаимодействии с медиком занимают позиции на равных 39%, просителя 34%, требующего — 13%.

Основные пути, используемые наиболее активными пациентами для разрешения конфликтных ситуаций: обращение к главврачу (59,3%), обращение в региональные органы власти (48%), инициирование врачебной комиссии (30,6%). Интересно, что в конфликтных ситуациях пациенты чаще обращаются к президенту (12,2%) и его представителям (11,2%), чем к юристу (10,8%), — следует из результатов исследования.

В опросе приняли участие 627 пациентов с хроническими заболеваниями из 43 регионов России.

Ранее NEWS.ru писал, что стоимость лекарств и медицинский товаров в августе выросла на 8,4% по сравнению с августом прошлого года. А некоторые препараты подорожали на 20% и более. Йод стал стоить на 29% больше, чем в августе прошлого года, «Линекс» подорожал на 28%, ртутный градусник вырос в цене на 27%. Значительное повышение цен отмечается на бинты, «Левомеколь», «Анальгин», «Аспирин», «Лоратадин», «Валидол», настойку пустырника, поливитамины, «Корвалол» и «Сульфацетамид».