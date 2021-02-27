Больше 10 тысяч человек пришли на акцию памяти Немцова в Москве

https://static.news.ru/photo/14095ca8-792c-11eb-a05c-96000091f725_660.jpg Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Московская акция памяти политика Бориса Немцова, убитого у стен Кремля, собрала больше 10 тысяч человек.

За весь день мемориал посетили 10,1 тысячи человек, следует из данных проекта по подсчёту участников акций «Белый счётчик».

При этом сейчас люди продолжают приходить с цветами к месту убийства политика. В «Белом счётчике» предположили, что число людей на Большом Москворецком мосту может возрасти к минуте молчания, которая назначена на 23:31.

В Москве акция проходила на Большом Москворецком мосту, где был убит Немцов. Люди возлагали цветы к месту его гибели. Цветы к народному мемориалу памяти возложили в том числе член Совета по правам человека при президенте Николай Сванидзе, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, муниципальный депутат Юлия Галямина, жена оппозиционера Алексея Навального Юлия и посол США в РФ Джон Салливан.

Машины силовиков стояли рядом, но полицейские не вмешивались в акцию. Волонтёры раздавали участникам маски.

Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года в центре Москвы. В июле 2017 года по обвинению в его убийстве были осуждены пять человек. Заур Дадаев, признанный судом непосредственным исполнителем убийства, приговорён к 20 годам колонии строгого режима. Остальные получили от 11 до 19 лет. Заказчики убийства установлены не были, писал NEWS.ru.