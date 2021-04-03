«Больной вопрос»: почему католики и православные не празднуют Пасху вместе

https://static.news.ru/photo/97e257dc-7f68-11ea-9c64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Православным и католикам не следует рассчитывать на единый день празднования Пасхи, поскольку это «больной вопрос» для руководства церквей. Надежды некоторых прихожан и священнослужителей едва ли могут оправдаться, считает религиовед, ответственный секретарь «Католической энциклопедии» Алексей Юдин.

Как пишет РИА Новости, в это воскресенье, 4 апреля, во всём мире Пасху празднуют около двух миллиардов христиан — католики, протестанты и верующие Финляндской архиепископии Константинопольской православной церкви. Православные христиане будут отмечать праздник только 2 мая.

Все христиане ориентируются для вычисления даты Пасхи на первое воскресенье после первого весеннего новолуния, приходящегося после дня весеннего равноденствия. Данное правило было установлено на Первом Вселенском соборе в 325 году. Однако католики используют для вычислений григорианский календарь, а православные — юлианский, отсюда возникает разница в конкретных днях. Также на это влияет различие в способах вычисления пасхалий.

Ранее руководитель представительства Константинопольского патриархата при Всемирном совете Церквей в Женеве архиепископ Тельмский Иов выступил за проведение календарной реформы в православном мире, дабы прийти к единому дню празднования Пасхи с католиками. В РПЦ данную идею поддержали, но заявили, что сами они не станут менять «древнейшее и священное установление о времени празднования Пасхи», которое было принято на Первом Вселенском соборе.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший президент США Дональд Трамп поздравил своих сторонников с наступающей в западных странах Пасхой, напомнив при этом, что считает себя победителем президентских выборов, прошедших в прошлом году.