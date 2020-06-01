Больница оштрафована за нарушение правил карантина в Петербурге

https://static.news.ru/photo/ab49f44c-a452-11ea-a2c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Больница № 14 оштрафована на 100 тыс. рублей за нарушение правил карантина по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Сумма штрафа назначена учреждению менее минимального.

Судом установлено, что больница нарушала не только законодательство в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, но и действующие нормативные правила и нормативы в период угрозы распространения инфекции. В частности, больница не зарегистрировала диагноз пациента, который умер от внебольничной пневмонии, сообщается в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Не были учтены пациенты, которые контактировали с больными коронавирусной инфекцией в приёмном покое, допущен выход больных за пределы палат и отделений во внутренний двор для курения.

Учреждение вину не признало, выявленные нарушение объявило не соответствующими действительности, а доводы Роспотребнадзора — ничем не подтверждёнными. Суд, изучив материалы дела, действительно исключил многие нарушения. Так, было установлено, что весь персонал больницы использует средства индивидуальной защиты. Что касается умершего больного, то при жизни он не был обследован на коронавирус, так как у него не было на то необходимых показаний.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после появления в СМИ информации о том, что в Видновской районной клинической больнице, возможно, нарушаются права медработников, прокуратура Московской области начала проверку. Персонал Видновской больницы обратился в СМИ после того, как у нескольких её сотрудников подтвердился COVID-19.