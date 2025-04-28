«Больная тема»: Меркачева о расследовании исчезновения Седы Сулеймановой Член СПЧ Меркачева: правоохранители не смогли найти следов Седы Сулеймановой

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Ева Меркачева

Правоохранительные органы Чеченской Республики не смогли найти следов пропавшей Седы Сулеймановой, заявила NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева. По ее словам, местные силовики избегают публичных комментариев по этому делу. Она отметила, что неоднократно направляла запросы по поводу розыска девушки, но получала лишь формальные ответы.

Это больной вопрос для правоохранительных органов Чечни, и отвечать на него они не спешат. Я в свое время посылала многочисленные запросы. На них мне приходили ответы, что ведутся мероприятия по розыску, что дело возбуждено. Ну и, собственно, воз и ныне там, — высказалась Меркачева.

Ранее подруга Сулеймановой Елена Патяева заявила, что схваченная и вывезенная к родне чеченка с вероятностью 90% убита. При этом, по словам девушки, спустя полгода надежда на то, что Сулейманова жива, еще есть. Например, отметила Патяева, есть версия, что ее подругу держат в подвале или на цепи в комнате.

В ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области ранее сообщили, что в Петергофе группа иностранцев избила 21-летнего мигранта и похитила его, затолкав в машину. Злоумышленники потребовали у брата пострадавшего выкуп в размере 40 тысяч рублей за освобождение.