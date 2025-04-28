«Ее держат на цепи»: петербурженка об исчезнувшей подруге из Чечни Подруга похищенной чеченки Патяева: с вероятностью 90% Сулейманова убита

С вероятностью 90% схваченная и вывезенная к родне чеченка Седа Сулейманова убита, заявила ее подруга — петербурженка Елена Патяева. По словам девушки, которые приводит «Лента.ру», надежда на то, что Сулейманова жива, еще есть. Например, есть версия, что чеченку держат в подвале, объяснила жительница Северной столицы.

Если говорить объективно, то вероятность того, что Седу убили, равна 90%. Прошло уже полтора года, — отметила Патяева.

По ее словам, история стала очень громкой, и если бы Сулейманова была жива, то чиновники записали бы видео с ней и показали, что все вокруг врут. Однако этого не происходит.

Но надежды есть. И нам хочется верить, что Седа жива. Есть истории, когда человек находится живым спустя 10 лет. Может, ее держат в подвале или на цепи в комнате, — сообщила девушка.