Трое друзей пропали после странного звонка NTK: в Бразилии трое друзей бесследно исчезли после таинственного звонка

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Бразилии продолжаются поиски трех молодых людей, таинственно исчезнувших после странного телефонного звонка, сообщает издание NTK. 24-летний Педро Энрике ди Бенедетто Родригес, 22-летний Витор Хуан Сантьяго и 18-летняя Каролина Оливейра де Лима пропали 6 апреля во время семейного барбекю.

Они как сквозь землю провалились. Страшно, потому что такое может случиться с каждым, — заявил местный житель.

По свидетельствам очевидцев, все началось с телефонного звонка Родригесу. После краткого разговора он передал телефон Сантьяго, после чего вся троица поспешно уехала на машине последнего. Через два дня автомобиль нашли на обочине шоссе в 15 км от места исчезновения. Все личные вещи — телефоны, кошельки и ключи — оставались внутри, следов борьбы обнаружено не было.

Родственники сообщили, что оба молодых человека ранее привлекались за наркоторговлю, но «пытались встать на путь исправления». Девушка криминального прошлого не имела. Несмотря на масштабные поиски с участием полиции и волонтеров, местонахождение пропавших остается неизвестным.

Ранее в Челябинской области успешно завершились мероприятия по поиску пенсионерки, продолжавшиеся 10 дней. 69-летнюю жительницу Верхнего Уфалея обнаружили в лесном массиве. Операция по спасению началась 15 апреля. Спасатели даже задействовали квадроциклы для преодоления труднопроходимой местности.