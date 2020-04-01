https://static.news.ru/photo/e2905d50-73f2-11ea-88ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России из-за подозрения на коронавирус под медицинским наблюдением находятся более 215 тысяч человек.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Роспотребнадзора. По её данным, за последние сутки прирост составил 13,5 тысячи человек.

По состоянию на 31.03.2020 под контролем остаются 215 151 человек, — говорится в сообщении.

Всего с начала 2020 года под наблюдением медиков находилось свыше 341 тысяч человек, а в лабораториях было проведено более 536 тысяч тестов на коронавирус.

Ранее NEWS.ru писал о том, что за последние сутки в России зарегистрировано 440 случаев коронавирусной инфекции в 35 регионах. Впервые диагнозы поставлены в Курской области и Северной Осетии. Об этом сообщает оперштаб. Кроме того, увеличилось число жертв заболевания среди россиян — на данный момент от коронавируса скончались 24 человека. При этом из больницы в Коммунарке за последние сутки были выписаны ещё 35 пациентов. Об этом 1 апреля на своей официальной странице в социальной сети сообщил главврач медицинского учреждения Денис Проценко.