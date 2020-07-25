Более 8,5 тысячи военных РФ вылечились от COVID-19

https://static.news.ru/photo/21261e92-cea2-11ea-8fa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Минобороны РФ сообщает, что за последние сутки от коронавируса вылечились 73 человека, общее количество выздоровевших составило свыше 8,5 тысячи человек.

Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 8536 человек, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на 25 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях выявлены 1142 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 190 военных. В медицинских центрах находятся 774 человека.

Как писал NEWS.ru, Минобороны РФ успешно завершило финальную фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса, которые проводились совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. У всех добровольцев после вакцинации выработался иммунный ответ на коронавирус.