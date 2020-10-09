Более 60% россиян считают, что Путин хорошо управляет страной

https://static.news.ru/photo/31a0f63a-0a1a-11eb-81d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

58% россиян выразили безоговорочное доверие президенту страны Владимиру Путину.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса фонда «Общественное мнение». 29% респондентов признали, что скорее не доверяют главе государства, ещё 12% затруднились ответить.

61% опрошенных полагают, что президент хорошо справляется с обязанностями по управлению страной, 24% придерживаются обратного мнения. 15% дать свою оценку профессиональной деятельности Путина затруднились.

Опрос проводился среди 4 тысяч совершеннолетних граждан РФ. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.

Как писал NEWS.ru, в середине августа о доверии президенту заявили 55% опрошенных, что стало самым низким показателем за текущий год. В начале августа Путина доверяли 56% респондентов, в середине июля — 61%.