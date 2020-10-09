Более 60% россиян считают, что Путин хорошо управляет страной

58% россиян выразили безоговорочное доверие президенту страны Владимиру Путину.
Об этом
61% опрошенных полагают, что президент хорошо справляется с обязанностями по управлению страной, 24% придерживаются обратного мнения. 15% дать свою оценку профессиональной деятельности Путина затруднились.
Опрос проводился среди 4 тысяч совершеннолетних граждан РФ. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.
Как писал NEWS.ru, в середине августа о доверии президенту заявили 55% опрошенных, что стало самым низким показателем за текущий год. В начале августа Путина доверяли 56% респондентов, в середине июля — 61%.
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