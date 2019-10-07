Председатель Фонда соцстрахования (ФСС) Андрей Кигим сообщил, что 62% российских медицинских учреждений начали использовать электронные листы о нетрудоспособности.
По его словам, добиться такого результата помогла информационная система Минздрава.
У нас проблема с медучреждениями фактически решена, — отметил он.
Кигим добавил, что контрольного срока перехода на новую систему предоставления больничных нет, так как нужно учитывать, подключило ли Министерство цифрового развития медучреждение к информационной системе. Также есть форма о добровольности оформления такого листка нетрудоспособности, передаёт
Как писал News.ru, ранее портал по поиску работы потери рабочего времени и финансовые потери компаний, связанные с заболеваемостью сотрудников. Исследователи выяснили, что телемедицинские сервисы в пакете ДМС действительно помогают сократить расходы бизнесу, но таких случаев пока единицы.
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