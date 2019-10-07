https://static.news.ru/photo/1eda3794-e8f8-11e9-9c5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Председатель Фонда соцстрахования (ФСС) Андрей Кигим сообщил, что 62% российских медицинских учреждений начали использовать электронные листы о нетрудоспособности.

По его словам, добиться такого результата помогла информационная система Минздрава.

У нас проблема с медучреждениями фактически решена, — отметил он.

Кигим добавил, что контрольного срока перехода на новую систему предоставления больничных нет, так как нужно учитывать, подключило ли Министерство цифрового развития медучреждение к информационной системе. Также есть форма о добровольности оформления такого листка нетрудоспособности, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее портал по поиску работы потери рабочего времени и финансовые потери компаний, связанные с заболеваемостью сотрудников. Исследователи выяснили, что телемедицинские сервисы в пакете ДМС действительно помогают сократить расходы бизнесу, но таких случаев пока единицы.