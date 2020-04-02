Более 210 тысяч человек остаются под медицинским контролем в РФ

https://static.news.ru/photo/184492c2-757e-11ea-8b94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Согласно данным Роспотребнадзора, в России 210 206 тысяч человек остаются под медицинским контролем из-за ситуации с распространением коронавируса.

Всего за 2020 год под наблюдением находились 376 661 человек.

На сегодняшний день лабораторные исследования на наличие коронавируса прошли 575 103 человека.

Как ранее писал NEWS.ru, за последние сутки в России зарегистрирован 601 случай новой коронавирусной инфекции в 32 регионах страны. Всего в стране зарегистрировано 4149 заболевших в 78 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 281 человека.