Более 20 тысяч человек записались в центры госуслуг Москвы за два дня

https://static.news.ru/photo/97c32b9e-9e4b-11ea-bda9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За два дня более 20 тысяч человек записались в центры госуслуг Москвы, открывшиеся в связи со смягчением ограничений из-за ситуации с коронавирусом.

Сегодня 88 центров госуслуг «Мои документы» возобновили работу. За два дня работы предварительной записи порядка 20 тысяч москвичей подали заявки на получение необходимых документов и услуг, — сообщает пресс-служба МФЦ.

Там отметили, что горожане могут воспользоваться 144 услугами исключительно по предварительной записи. Самыми популярными на данный момент являются услуги социального направления.

Однако если гражданин собирается получить документы по ранее поданному заявлению в офисе, который ещё закрыт, ему необходимо ожидать его открытия.

Как ранее писал NEWS.ru, на данный момент получить необходимые услуги можно только по предварительной записи, доступной на портале mos.ru. В личном кабинете нужно найти раздел «Мои документы» и указать номер СНИЛС, что откроет расширенный доступ к онлайн-услугам. Проверка СНИЛС может занять до трёх дней.