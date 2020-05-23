В 88 центрах «Мои документы» открылась онлайн-запись на приём

https://static.news.ru/photo/f6b2bb18-9ce0-11ea-975d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители столицы могут записаться на приём в 88 центров «Мои документы», которые возобновят работу 25 мая.

На данный момент получить необходимые услуги можно только по предварительной записи, доступной на портале mos.ru. В личном кабинете нужно найти раздел «Мои документы» и указать номер СНИЛС, что откроет расширенный доступ к онлайн-услугам. Проверка СНИЛС может занять до трёх дней.

Всего москвичи смогут получить 144 услуги в офисах, которые расположены в каждом городском округе.

Как писал NEWS.ru, ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что МФЦ после открытия будут оказывать только те услуги, которые невозможно получить в электронном виде. Он попросил горожан «приходить ровно в то время, которое назначено».