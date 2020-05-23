В 88 центрах «Мои документы» открылась онлайн-запись на приём

Жители столицы могут записаться на приём в 88 центров «Мои документы», которые возобновят работу 25 мая.
На данный момент получить необходимые услуги можно только по предварительной записи, доступной на портале mos.ru. В личном кабинете нужно найти раздел «Мои документы» и указать номер СНИЛС, что откроет расширенный доступ к онлайн-услугам. Проверка СНИЛС может занять до трёх дней.
Всего москвичи смогут
Как писал NEWS.ru, ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что МФЦ после открытия будут оказывать только те услуги, которые невозможно получить в электронном виде. Он попросил горожан «приходить ровно в то время, которое назначено».
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