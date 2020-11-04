Более 15 тысяч россиян выписаны за сутки после лечения от коронавируса

https://static.news.ru/photo/d3d1b94a-1e73-11eb-b6f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России выписаны из больниц 15 567 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.

Таким образом, общее количество выздоровевших с начала пандемии по состоянию на 4 ноября составляет 1 266 931 человек.

Вместе с тем, как следует из официальной статистики, в стране за сутки выявлено 19 768 новых случаев заражения. В общей сложности зафиксировано уже 1 693 454 фактов болезни.

Кроме того, новый день принёс вести о гибели ещё 389 человек от коронавирусной инфекции. За время пандемии её не смогли пережить, по официальным данным, 29 217 россиян.

Ранее NEWS.ru писал, что представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович назвала критическим нынешний этап пандемии коронавируса. В свою очередь американские учёные заявили, что COVID-19 стал более заразным из-за новых мутаций. А российский вирусолог Анатолий Альтштейн предрёк миру ещё полгода пандемии.