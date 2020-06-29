Боксёр Кушиташвили останется под домашним арестом до осени

https://static.news.ru/photo/074632aa-ba2f-11ea-b585-fa163e074e61_660.jpg Фото: georgii_kushitashvili/instagram.com

Двукратный чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили, обвиняемый по делу об избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, останется под домашним арестом до начала осени, соответствующее решение принял 235-й гарнизонный военный суд.

Суд продлил срок домашнего ареста в отношении Кушиташвили до 1 сентября, — цитирует ТАСС слова представителя суда.

Источник издания, близкий к следствию, также сообщил о том, что Кушиташвили согласен на выплату компенсации пострадавшему. Как ранее сообщал NEWS.ru, в конце марта суд удовлетворил ходатайство защиты, изменив спортсмену меру пресечения на домашний арест.

Кушиташвили и его друг Овик Оганнисян были задержаны в ночь на 2 февраля на Фрунзенской набережной в Москве по подозрению в хранении наркотиков. При этом боксёр оказал сопротивление силовикам, в результате чего один сотрудник Росгвардии получил перелом носа. Согласно данным следствия, боксёр нанес потерпевшему два удара кулаками по лицу, что привело к закрытому перелому костей носа со смещением. В настоящее время Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля. Известно, что правоохранители изъяли при обыске у Кушиташвили 0,61 грамма кокаина. Ввиду того, что он является военнослужащим, дело расследуют военные следователи СК. В отношении боксёра возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее NEWS.ru писал, что находящийся под следствием боксёр Кушиташвили будет волонтёром.