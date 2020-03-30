https://static.news.ru/photo/0f5919c2-7294-11ea-9abd-fa163e074e61_660.jpg Георгий Кушиташвили Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, обвиняемого в хранении наркотиков и применении насилия к сотруднику правоохранительных органов перевели из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщили в 235-й военном гарнизонном суде.

Кушиташвили изменена мера пресечения на домашний арест до 1 мая, — рассказали в пресс-службе «Интерфаксу».

Отмечается, что 235-й гарнизонный военный суд заключил боксёра Кушиташвили под стражу 3 февраля.

Кушиташвили и его друг Овик Оганнисян были задержаны в ночь на 2 февраля на Фрунзенской набережной в Москве по подозрению в хранении наркотиков. При этом боксёр оказал сопротивление силовикам, в результате чего один сотрудник Росгвардии получил перелом носа.

Ранее NEWS.ru писал, что в анализе мочи спортсмена был обнаружен кокаин. Тренер Кушиташвили заявил, что его подопечный не принимал наркотик, а результат экспертизы назвал провокацией.