Бойцы Росгвардии будут тренировать навыки в VR-очках

https://static.news.ru/photo/f1b478c4-c5d3-11ea-bfb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Росгвардия/vk.com

Росгвардейцы будут проходить обучение и тренировки в виртуальной реальности. Партия специальных VR-очков уже доставлена в Пермский военный институт войск Национальной гвардии.

Изготовитель девайсов — Рязанский радиозавод, который входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех», передаёт ТАСС.

Оборудование позволяют полностью работать в виртуальном пространстве. Оно создано с использованием 3D-моделей и фотореалистичных круговых панорам. При этом есть техническая возможность сопряжения радиосетей, в которых работают военнослужащие на реальных радиостанциях, с радиосетью в учебном классе. Таким образом, часть обучаемых находится в реальных условиях, а остальные — в виртуальных.

Комплекс учебно-тренировочных средств разработан на основе отечественного программного обеспечения. Аппаратура может быть применена для визуализации не только виртуальной реальности, но также для дополненной и смешанной реальности, заявили в холдинге.

Росгвардия была создана в 2016 году на основе внутренних войск МВД. Войска этого подразделения участвуют в охране общественного порядка, важных государственных объектов, спецгрузов, сооружений на коммуникациях, а также принимают участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, обеспечивая режимы чрезвычайного или военного положения.

Ранее NEWS.ru писал, что виртуальная реальность всё больше захватывает реальный мир. Так, с помощью очков виртуальной реальность риелторы продают жильё, демонстрируя его покупателям. Есть попытки применить такие гаджеты и в животноводстве. Они, как выяснилось, успокаивают коров.