Бойцам Росгвардии могут дать право на получение продовольственного пайка

https://static.news.ru/photo/7f1411e8-aa40-11ea-9185-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуму РФ внесён законопроект, согласно которому предлагается закрепить за кабмином право определять перечень военнослужащих всех федеральных государственных органов, в том числе Росгвардии, которые смогут иметь право на получение продовольственного пайка.

Законопроект был внесён в нижнюю палату парламента правительством, документ появился в базе данных Госдумы. В пояснительной записке говорится, что закон направлен на установление полномочий кабинета министров по определению перечней военнослужащих органов исполнительной власти, «в которых предусмотрена военная служба, а также лиц, проходящих службу в войсках Национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции... имеющих право на получение продовольственного пайка».

Проходящие военную службу по контракту в войсках Росгвардии солдаты, матросы, сержанты и старшины сейчас имеют право на бесплатное горячее питание, но не все части могут его предоставлять. В случае принятия законопроекта военные будут обеспечены пайком, передаёт РИА Новости.

Принятие и реализация законопроекта не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета и будет осуществляться в пределах финансирования, выделяемого на продовольственное обеспечение Росгвардии, — гласит пояснительная записка.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава московского межрегионального профсоюза Росгвардии Михаил Пашкин прокомментировал инцидент в Соединённых Штатах, когда полицейские встали на колено перед гражданами, протестующими против насилия силовиков. Российский сотрудник правоохранительных органов считает такое действие унижением.