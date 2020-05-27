Богатые россияне начали покидать родину на бизнес-джетах

https://static.news.ru/photo/26a75f68-a04c-11ea-91b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В разгар пандемии коронавируса богатые россияне начали покидать страну на бизнес-джетах. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в мае частота перелётов частных самолётов между Россией и Европой выросла почти в два раза по сравнению с апрелем — с 61 до 107. Это может быть связано с тем, что россияне улетают в страны, где число заражений меньше, чем в России.

Люди считают, что для них безопаснее провести время в своих личных резиденциях, — цитирует агентство коммерческого директора Jet Partners Маргариту Ломакину.

Она добавила: чтобы переждать пандемию, туристы в основном едут на испанские курорты — в Марбелью, Жирону, Малагу и Сарагосу.

При этом агентство признаёт, что в марте перелётов на бизнес-джетах между европейскими странами и Россией было больше — 250. Но тогда россияне возвращались на родину из объятой эпидемией Европы.

Как писал NEWS.ru, представитель Минтранса рассказал о предложении ведомства по эвакуации российских граждан из других стран. Министерство выступило с инициативой разрешить Росавиации согласовывать вывозные рейсы на бизнес-джетах.