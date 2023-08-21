BMW и Audi отключили свои онлайн-сервисы в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Немецкие автопроизводители BMW и Audi отключили своих российских дилеров от программного обеспечения, следуя примеру Mercedes-Benz, сообщает газета «Известия». Это означает, что владельцам автомобилей этих марок больше не доступна история техобслуживания и обновление компонентов.

В «БорисХофе», самом большом в России дилерском центре BMW, источник газеты сообщил, что владельцы таких автомобилей не смогут теперь создавать дубликаты ключей и могут столкнуться с другими сложностями. Сотрудник службы техобслуживания отметил, что неясно, смогут ли дилеры диагностировать машины.

В другом крупном центре, «Автодоме», сообщили, что доступ к онлайн-сервисам BMW осуществляют через «дополнительные резервные каналы». Владельцы автомобилей BMW уже получили сообщения об отключении программного обеспечения.

Представитель сервиса также предупредил о возможных ограничениях функционала официального приложения BMW ConnectedDrive, которое предоставляло доступ к удаленному запуску двигателя, прогреву автомобиля, отслеживанию уровня топлива и информации о новых версиях программного обеспечения и отзывных кампаниях.

С похожими проблемами столкнулись и владельцы Audi. В одном из официальных дилерских центров этой марки менеджер анонимно сообщил, что доступ к программному обеспечению для владельцев был ограничен еще два месяца назад. Он добавил, что теперь нельзя устанавливать детали, требующие программирования, такие как блоки управления, коробка передач, парктроники и т.д.

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект, разрешающий заключать краткосрочные договоры ОСАГО на срок от одного дня. Документ предусматривает уменьшение минимального срока действия полиса, разделяя договоры на два вида. Согласно тексту законопроекта, ОСАГО будет действовать как в течение года с возможностью установить период использования от трех месяцев, так и в течение более короткого времени — от одного дня до трех месяцев.