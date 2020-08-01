Bloomberg: Кремль не планирует разгонять митинги в Хабаровске

https://static.news.ru/photo/1d784a5c-d40d-11ea-b7f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: khabarovskadm.ru

В Кремле обеспокоены акциями протеста в поддержку бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала, но прибегать к разгону протестующих не планируют.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. Один из них пояснил, что привлечение силовиков к подавлению протестов может повлечь за собой более мощный политический кризис.

У официального представителя Кремля Дмитрия Пескова получить комментарии по данному вопросу агентству не удалось.

Протесты в поддержку Фургала начались в Хабаровске и других городах Дальнего Востока 11 июля. Митингующие требуют проведения открытого суда над бывшим губернатором.

Фургала задержали 9 июля. Ему вменяют организацию убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых в начале 2000-х годов. Он освобождён от занимаемой должности «в связи с утратой доверия». 20 июля президент Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. До этого политик был депутатом Госдумы от ЛДПР.

Как ранее писал NEWS.ru, акции солидарности с протестующими в Хабаровске начались в Москве и Санкт-Петербурге. В столице силовики задержали не менее 13 митингующих, в Петербурге — не менее 19.