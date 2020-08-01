Bloomberg: Кремль не планирует разгонять митинги в Хабаровске

В Кремле обеспокоены акциями протеста в поддержку бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала, но прибегать к разгону протестующих не планируют.
Об этом
У официального представителя Кремля Дмитрия Пескова получить комментарии по данному вопросу агентству не удалось.
Протесты в поддержку Фургала начались в Хабаровске и других городах Дальнего Востока 11 июля. Митингующие требуют проведения открытого суда над бывшим губернатором.
Фургала задержали 9 июля. Ему вменяют организацию убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых в начале 2000-х годов. Он освобождён от занимаемой должности «в связи с утратой доверия». 20 июля президент Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. До этого политик был депутатом Госдумы от ЛДПР.
Как ранее писал NEWS.ru, акции солидарности с протестующими в Хабаровске начались в Москве и Санкт-Петербурге. В столице силовики задержали не менее 13 митингующих, в Петербурге — не менее 19.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен