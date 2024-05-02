Блиновская хочет через суд признать себя банкротом Блогер Елена Блиновская обратится в суд с заявлением о банкротстве

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Елена Блиновская

Блогер и основатель проекта «Марафон желаний» Елена Блиновская намерена подать заявление о своем банкротстве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные в федеральном реестре.

Согласно опубликованным данным, среди кредиторов Блиновской значатся Федеральная налоговая служба и ВТБ.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что блогер Елена Блиновская не смогла добиться изменения меры пресечения, ее оставили в СИЗО еще на два месяца. По его информации, главным аргументом задержанной стали дети, оставшиеся без присмотра.

Как уточняет канал, Московский городской суд постановил продлить содержание блогера под стражей до 26 июля, сторона же защиты настаивала, что Блиновскую нужно отпустить, поскольку после отправки ее мужа в зону СВО дети остались без присмотра. Также канал заявил, что причиной такого решения инстанции могли стать сомнения правоохранительных органов в законности контракта, который супруг Блиновской подписал с Минобороны России.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года в Смоленской области во время попытки покинуть Россию. Следствие обвинило ее в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 млн рублей. Суд поместил ее под домашний арест, а затем ужесточил меру пресечения и заключил под стражу. 24 апреля 2024 года «королеве марафонов» продлили арест еще на три месяца.