Бизнесмен рассказал, каким должен быть качественный сыр

https://static.news.ru/photo/5faffcba-d1cb-11ea-b2c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Качественный сыр изготавливают без добавления антибиотиков и консервантов. Об этом заявил совладелец сыроварни «Сырная губерния» Пётр Кондауров.

По его словам, хороший продукт состоит только из закваски и молока, которое нельзя разбавлять растительными жирами. Если молоко натуральное и качественное, без добавления антибиотиков, то сыр в 90% случаев получается хорошим. Такая продукция имеет белый цвет, в сыры жёлтого или другого оттенков добавляют красители.

Наиболее популярный краситель, который используется во всех странах мира, — аннато. Это абсолютно естественный, натуральный и безвредный краситель. Он чаще всего жёлтый, но может быть и других цветов, — рассказал телеканалу «Мир 24» Кондауров.

Он добавил, что при производстве сыра важно соблюдать технологию приготовления. Если она нарушена, например, в камере созревания не выдерживалась необходимая температура, или плесень с сыра не убиралась своевременно, или он высох из-за недостатка влажности, то всё это сказывается на органолептике.

Кондауров подчеркнул, что сыр лучше всего есть сразу после покупки. Это правило в первую очередь применимо к свежим сырам — моцарелле и рикотте. Другие сорта можно завернуть в пакет или бумагу, чтобы они не потеряли влагу и не засохли. При этом хранение сыра в домашних условиях не приводит к улучшению его вкусовых качеств.

Ранее специалисты Роскачества провели исследование и пришли к результату, что качество продукта сыр «Российский» улучшилось за последние три года. В 2017 году была проведена экспертиза, согласно результатам которой ни один из 30 образцов не получил высокую оценку. Ведомство провело повторное исследование в 2020 году. Его итоги показали, что качество сыров улучшилось.

Отмечается, что сыры трёх торговых марок при повторном исследовании получили высшую оценку. Хотя раньше в продукции этих марок были найдены нарушения: низкое содержание соли, несоответствие ГОСТу, а также невысокие органолептические показатели. Кроме того, при экспертизе в 2017 году в двух продуктах были обнаружены антибиотики. Исследование в 2020 году не выявило даже следов антибиотиков в этих марках, писал NEWS.ru.