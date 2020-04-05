Роскачество: сыр «Российский» улучшился за три года

https://static.news.ru/photo/bc93326a-77cd-11ea-a533-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Роскачества провели исследование и пришли к результату, что качество продукта сыр «Российский» улучшилось за последние три года.

В 2017 году была проведена экспертиза, согласно результатам которой ни один из 30 образцов не получил высокую оценку.

Ведомство провело повторное исследование в 2020 году. Его итоги показали, что качество сыров улучшилось.

Результаты исследования показали, что улучшилось качество всех переисследованных товаров, — привели сообщение в РИА Новости.

Отмечается, что сыры трёх торговых марок при повторном исследовании получили высшую оценку. Хотя раньше в продукции этих марок были найдены нарушения: низкое содержание соли, несоответствие ГОСТу, а также невысокие органолептические показатели.

Кроме того, при экспертизе в 2017 году в двух продуктах были обнаружены антибиотики. Исследование в 2020 году не выявило даже следов антибиотиков в этих марках.

Ранее NEWS.ru сообщал, что из-за ослабления курса рубля россияне могут столкнуться с повышением цен на молочную продукцию.