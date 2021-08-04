Биолог заявил о важности испытаний для растения, блокирующего COVID-19

Nigella sativa или чернушка посевная может блокировать коронавирус. Но для начала должны быть подтверждены его лекарственные свойства. Об этом «Радио 1» сообщил биолог, член-корреспондент РАЕН Евгений Абизов.

Противовирусный эффект у этого растения вполне возможен. В природе чернушка посевная встречается в Северной Африке и Западной Азии, но мы можем интродуцировать этот объект на территорию России как однолетнюю культуру, — заявил биолог.

Однако очень важно сделать все необходимые исследования и провести соответствующие испытания. Если растение окажется полезным, то заготовка чернушки посевной начнётся повсеместно, подытожил Абизов.

Ранее кандидат медицинских наук, терапевт и диетолог Римма Мойсенко рассказала, что люди, которые переболели коронавирусом, должны ввести в рацион ягоды, овощи и фрукты, которые были выращены в России или на своём дачном участке.