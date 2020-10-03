Биолог рассказала о связи «вонючих» китов и загрязнения на Камчатке

https://static.news.ru/photo/b3138044-0613-11eb-9128-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Пирагис/РИА Новости

Биолог, участник конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова считает, что расследование недавнего загрязнение воды у берегов Камчатки и гибель большого количества животных может пролить свет на причины появления «вонючих» серых китов. Чукчи, для которых китобойный промысел является традиционным, начали жаловаться на непригодных в пищу животных ещё в начале 2000-х.

Около 10% вылавливаемых китов были вонючими и непригодными в пищу. Они описывали этот запах, как фенольный. Таких вонючих китов выбрасывали. Были попытки разобраться, откуда запах, — сказала Воронцова, отметив, что предположения касались и связанных с военными токсичных веществ, но точно этого доказано не было.

Эксперт добавила, что версии об источнике токсичности китов были связаны с путём их миграции и питанием. Серые киты размножаются в заливе Калифорния, а потом мигрируют вдоль побережья Северной Америки и приходят на Чукотку к месту нагула.

То, что запах фенола обнаружили на Камчатке, что очень близко к Чукотке. Недавно было показано, что калифорнийские киты ходят на юг, к Сахалину, — добавила Воронцова.

Она также отметила, что китобои предоставляли пробы «вонючих» китов, но результаты исследований так и не были обнародованы, сообщает РИА Новости.

Фото и видео побережья Камчатки, усыпанного погибшими осьминогами, ежами, крабами, мидиями начали появляться в соцсетях несколько дней назад. Их вынесло на пляж после шторма. Причём местные жители подчёркивают, что всё это обитатели глубин. Симптомы отравления почувствовали и люди, особенно пострадали сёрферы. Причём у них признаки недомогания появились несколько недель назад. Предварительные результаты проб воды показали превышение нефтепродуктов в четыре раза и фенола в два раза.

В Гринписе считают, что «на Камчатке произошла экологическая катастрофа». Организация уже обратилась в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Минобороны и Генпрокуратуру с требованием немедленно расследовать случившееся.

Сегодня образцы воды, песка и погибших животных направлены с загрязнённого побережья Камчатки самолётом в научные центры столицы. В общей сложности в российские центры токсикологии, химии и биологии поступят 250 килограммов груза, писал NEWS.ru.