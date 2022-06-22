Биолог рассказала, как себя вести при встрече с лисой в городе Биолог Ячменникова рассказала, как себя вести при неожиданной встрече с лисой в городе

Фото: Wolfram Steinberg/dpa/Global Look Press

При встрече с лисой в черте города следует вести себя осторожно и помнить о возможном бешенстве у животного, предупредила биолог старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН Анна Ячменникова. Зверя нельзя трогать или пытаться покормить, сообщила она в разговоре с изданием «Вести Подмосковья».

Соответственно, при встрече с лисой не надо пытаться кормить и трогать её. Лиса любопытная, она обычно реагирует на протянутую руку и подходит. Но вы не знаете, чем животное болеет. Лучше избежать любого контакта и отойти подальше, — сказала Ячменникова.

При укусе она посоветовала срочно делать прививку от бешенства. Если лиса укусит домашнюю собаку, ей тоже понадобится помощь, питомца нужно будет показать ветеринару, добавила биолог.

При встрече с раненой лисой Ячменникова рекомендует её не трогать, потому что зверь может начать сопротивляться и кусаться.

Отправив её к врачу, вы подвергнете потенциальной опасности и его тоже. Зверь сам найдёт место, где либо залижет раны и оправится, либо погибнет и войдет в круговорот веществ в природе, что является нормальным биологическим процессом, — считает биолог.

Охотовед Валерий Кузенков ранее рассказал, как себя вести при встрече с кабанами. Их тоже нельзя пытаться гладить или кормить с руки, предупредил он.