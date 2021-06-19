Биолог призвала перестать «писать гадости» о COVID-вакцине

Медленная вакцинация от COVID-19 в России объясняется «дикими вбросами» про вред прививок, отсюда и негативное отношение людей к препарату, заявила в беседе с NEWS.ru директор Института экономики здравоохранения ВШЭ кандидат биологических наук Лариса Попович. Эксперт также призвала журналистов перестать «писать гадости» о вакцине.
Писать адекватную информацию о механизме действия вакцины на поддержание иммунитета. Во многом негативное отношение сформировано дикими вбросами про вред вакцин. Люди берут информацию в основном сейчас из Интернета и СМИ такого рода. И, естественно, [есть] людская молва. Но она формируется из информационного посыла. <...> Поэтому всё зависит от нас с вами. Эта инфекция не властями инспирируется, а нами с вами, нашим поведением, — отметила Попович.
По её словам, возможности увеличения коечного фонда для COVID-больных в Москве не бесконечны, учитывая «взрывной рост» числа пациентов. Она добавила, что власти мегаполиса будут принимать решения о введении новых ограничений в зависимости от ситуации.
Комментируя возможность лечения лёгкой формы COVID-19 в домашних условиях, она пояснила, что всё зависит от вердикта медиков, состояния пациентов и возможности инфицированных бороться с недугом дома и не заражать окружающих.
Ранее сообщалось, что коечный фонд Москвы для лечения COVID-больных собираются увеличить за две недели до 24 тысяч, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, сейчас в мегаполисе