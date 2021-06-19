Биолог призвала перестать «писать гадости» о COVID-вакцине

https://static.news.ru/photo/4f15b87e-d0dd-11eb-8907-96000091f725_660.jpg Лариса Попович Фото: РИА Новости

Медленная вакцинация от COVID-19 в России объясняется «дикими вбросами» про вред прививок, отсюда и негативное отношение людей к препарату, заявила в беседе с NEWS.ru директор Института экономики здравоохранения ВШЭ кандидат биологических наук Лариса Попович. Эксперт также призвала журналистов перестать «писать гадости» о вакцине.

Писать адекватную информацию о механизме действия вакцины на поддержание иммунитета. Во многом негативное отношение сформировано дикими вбросами про вред вакцин. Люди берут информацию в основном сейчас из Интернета и СМИ такого рода. И, естественно, [есть] людская молва. Но она формируется из информационного посыла. <...> Поэтому всё зависит от нас с вами. Эта инфекция не властями инспирируется, а нами с вами, нашим поведением, — отметила Попович.

По её словам, возможности увеличения коечного фонда для COVID-больных в Москве не бесконечны, учитывая «взрывной рост» числа пациентов. Она добавила, что власти мегаполиса будут принимать решения о введении новых ограничений в зависимости от ситуации.

Комментируя возможность лечения лёгкой формы COVID-19 в домашних условиях, она пояснила, что всё зависит от вердикта медиков, состояния пациентов и возможности инфицированных бороться с недугом дома и не заражать окружающих.

Ранее сообщалось, что коечный фонд Москвы для лечения COVID-больных собираются увеличить за две недели до 24 тысяч, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, сейчас в мегаполисе развернули около 17 тысяч коек. Пациентов с коронавирусной инфекцией принимают в 16 городских стационарах, двух детских больницах, пяти резервных госпиталях, а также во временных госпиталях на территории восьми лечебных учреждений Москвы. Дополнительные места создадут в многопрофильных клиниках и федеральных центрах в ближайшие дни.