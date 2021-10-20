Безработным предпенсионерам упростят выход на досрочную пенсию

Безработным предпенсионерам с 2022 года упросят условия выхода на досрочную пенсию. Назначение будет проходить в беззаявительном порядке, рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова агентству ПРАЙМ.

Экономист пояснила , что россияне предпенсионного возраста, оказавшиеся без работы по не зависящим от них причинам, могут выйти раньше срока на пенсию.

Досрочная пенсия безработному назначается со дня выдачи предложения органа службы занятости о досрочном назначении пенсии, — рассказала эксперт.

Заявление от такого претендента со следующего года требоваться не будет, всё будет делаться в беззаявительном порядке. Но для этого необходимо соблюсти ряд условий. Для наступления пенсионного возраста претенденту на получение пенсии должно оставаться не более двух лет.

Человек, который решил выйти досрочно на пенсию, должен иметь не меньше 25 лет страхового стажа для мужчин и 20 лет для женщин. При этом должно быть необходимое количество пенсионных коэффициентов на год назначения пенсии. В 2021 году их должно быть 21 балл, в 2022 году — 23,4 балла.

Безработный предпенсионер не вправе сам требовать досрочного назначения пенсии — ему должно поступить предложение от специалиста службы занятости в случае, если претенденту невозможно найти работу.

Ранее Пенсионный фонд рассказал о подвохе, который существует при выходе на досрочную пенсию. Право на неё имеют отдельные категории россиян, но при условии переходного периода по повышению пенсионного возраста.