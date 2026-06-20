Без жирных и дорогих сливок: рецепт клубничного мороженого из 3 ингредиентов

Без жирных и дорогих сливок: рецепт клубничного мороженого из 3 ингредиентов

Клубничное мороженое из трех ингредиентов без жирных сливок — это простой, быстрый и вкусный десерт, который готовится из доступных продуктов. Сгущенка дает сладость и кремовую текстуру, сметана — легкую кислинку и нежность, а клубника — натуральный аромат и яркий цвет.

Для приготовления понадобится: 500 г свежей клубники, 1 банка сгущенного молока (380 г), 200 г сметаны (20%).

Рецепт: клубнику вымойте, удалите плодоножки, пюрируйте блендером или разомните толкушкой. В миске смешайте клубничное пюре, сгущенку и сметану до однородности. Перелейте смесь в контейнер.

Уберите в морозилку на 2 часа. Каждые 30 минут доставайте и перемешивайте вилкой или миксером, чтобы разбить кристаллы льда. Затем оставьте замораживаться еще на 4–6 часов.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить мороженное по этому рецепту и дала совет: добавьте в него сок половины лимона для яркости вкуса. Но и без этой добавки мороженое получится вкусным.

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