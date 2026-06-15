Без хлеба, заварки и танцев с бубном: этот квас из цикория стал для меня откровением

Думаешь, домашний квас — это долго? Я тоже так думал, пока не попробовал этот вариант на цикории. Вкус — бомба, а возни — на полчаса.
Ингредиенты
Вода — 3 л, цикорий растворимый — 2 ст. л., сахар-песок — 200 г, дрожжи сухие — 1 ч. л., лимонная кислота — 0,5 ч. л., изюм — горсть (по желанию).
Как готовлю
Сначала в кастрюле смешиваю цикорий, сахар и лимонку. Заливаю литром холодной воды, ставлю на огонь и грею, пока сахар не разойдется. Кипятить не надо, просто довести почти до кипения. Снимаю, доливаю оставшиеся 2 литра холодной воды и остужаю до 30°C.
Самое важное: не всыпайте дрожжи в горячую воду, они сварятся. Когда основа стала чуть теплой, добавляю сухие дрожжи. Накрываю марлей и забываю на 4–6 часов. Через время появится пенка — это оно. Если любишь газики, кидай горсть немытого изюма и жди еще пару часов. Остается только процедить через марлю, разлить по бутылкам и убрать в холодильник на ночь для дозревания. Завтра будет бочковой квас, честное слово.
Из личного опыта
Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить этот напиток.
За полчаса активной работы я получил идеальный летний напиток. Удивило, что дрожжи не испортили аромат — наоборот, появилась та самая «живая» шипучка, за которую я люблю настоящий квас.