«Бесстрашный»: журналист «Коммерсанта» о знакомстве с Никитой Цицаги Журналист Черных рассказал о знакомстве с корреспондентом Никитой Цицаги

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Черных

Журналист «Коммерсанта» Александр Черных на церемонии прощания с корреспондентом Никитой Цицаги рассказал, что познакомился с коллегой в прошлом году. По словам Черных, он запомнил погибшего товарища бесстрашным и солнечным человеком, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы знакомы с Никитой были с прошлого года, с начала, когда сфрендились в разных соцсетях, потому что он работал на войне, я работал на войне, и как-то мы вот общались, переписывались. Первый раз вживую увиделись в Белгородской области, год назад, когда там был прорыв и бои на границе. Тогда мы с ним пожали руки, пообщались чуть-чуть и поехали по разным выездам. В тот выезд он поехал в Шебекино и попал под обстрелы целенаправленные, они с корреспондентом «Комсомольской правды» прятались просто в подвале от этого всего, — вспомнил Черных.

После этого, продолжил Черных, он и Цицаги виделись в Москве, делились впечатлениями и информацией об увиденном. Журналист «Коммерсанта» отметил, что последний раз с корреспондентом он встретился накануне его гибели.

Он в очень опасных местах бывал за этот год. <...> Никита, конечно, был совершенно бесстрашный парень. Может быть, слишком бесстрашный. Он был очень смелым, солнечным и веселым, — добавил Черных.

Никита Цицаги погиб в ДНР, где работал с 2022 года. Военный корреспондент умер при атаке дронов Вооруженных сил Украины в районе Никольского монастыря под Угледаром. Здесь корреспондент планировал сделать репортаж. Военкор публиковал материалы о добровольцах интернациональной бригады «Пятнашка», военных врачах и священнике, ударах по Донецку, Белгороду и Москве.