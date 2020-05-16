Пандемия коронавируса в мире выявила слабое звено в экономике стран — им оказалась сфера туризма. Закрытые курорты и отели, стоящие в ангарах самолёты и пустые офисы туроператоров стали символом потери сотен тысяч рабочих мест. Сильнее всего эффект от закрытых границ ощутили на себе страны, бюджет которых зависит от числа отдыхающих на их курортах. Для того чтобы вернуть утраченные доходы, некоторые даже готовы идти на риск и ухищрения. Так, Исландия объявила о бесплатном тестировании всех иностранцев на COVID-19, решивших провести отпуск на её территории.

Северную страну вряд ли можно назвать популярным направлением отдыха, однако именно туристический сектор вносит основной вклад в бюджет страны: на него приходится 42% экспортной выручки. На втором и третьем месте расположились рыбная и промышленная отрасли. Перекос в сторону туризма произошёл после финансового кризиса 2008-2009 годов, когда крах трёх крупных банков страны поставил Исландию на грань банкротства. Обесценивание местной валюты, резкий рост уровня безработицы и, как следствие, массовые беспорядки породили самую крупную экономическую катастрофу в границах одного государства. Исландия стала первой развитой страной за десятилетия, обратившейся в Международный валютный фонд за кредитом.

На тот период туризм приносил Исландии всего лишь 17% экспортной выручки, а число иностранцев, посещающих страну, не превышало 500 тысяч в год. С 2010 года было принято решение о новом курсе на привлечение туристов и продвижение «страны гейзеров и вулканов» на мировом рынке. Он принёс свои плоды: Исландия вышла из кризиса, а число туристов увеличилось в пять раз — до двух миллионов в год. Теперь же отрасль, которая однажды помогла спасти страну, стала главным источником проблем.

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Чтобы выправить пошатнувшееся финансовое положение и избежать дыры в бюджете по итогам летнего сезона, власти Исландии решили не только первыми открыть границу для иностранцев, но и бесплатно тестировать туристов на коронавирус в аэропорту Рейкьявика. По словам премьер-министра страны Катрин Якобсдоуттир, результат будет известен на месте: если наличие вируса не подтвердится, человек сможет беспрепятственно начать путешествие. При положительном тесте на COVID-19 его ждут две недели карантина за собственный счёт. Новые правила вступят в силу уже 15 июня. При этом такие популярные у туристов страны, как Турция и Греция, готовятся начать сезон не раньше июля-августа.

С одной стороны, возможность поехать за рубеж уже в июне звучит привлекательно, с другой — сроки открытия внешних границ большинства стран напрямую зависят от числа заражённых, и путешественники, на которых рассчитывают в Рейкьявике, могут просто не иметь возможности покинуть родину к этому времени. Важен и вопрос снятия ограничений на авиаперевозки — до 70% посещающих страну туристов пользовались услугами национальной авиакомпании Исландии. Сейчас же перевозчик находится на грани банкротства, спасти от которого его может лишь немедленное восстановление прежних маршрутов и высокая загруженность рейсов. Вопрос о том, кто будет перевозить туристов в Исландию, если его самолёты навсегда останутся в ангарах, остаётся открытым.

Фактически нововведение упростит путешествие гражданам стран, входящих в Шенгенскую зону: для них Исландия оставляла границу открытой, но с условием обязательного двухнедельного карантина. Однако облегчение правил въезда не равнозначно восстановлению прежних объёмов поездок. При этом даже в текущих условиях в Исландии остаются возможности для туристов: гостиницы, бары, рестораны продолжают свою работу. Единственные условия — социальное дистанцирование и запрет на мероприятия численностью более 20 человек. Причина отсутствия карантина кроется в крайне низком уровне заболеваемости среди населения — он составляет лишь 0,5%. В итоге страна, стремящаяся к восстановлению прежней жизни, может столкнуться с неготовностью других государств и их граждан к buisiness as usial в туристической сфере.