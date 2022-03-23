Бесплатная выставка гигантских пауков и жуков открылась в Москве

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» открылась бесплатная для всех посетителей выставка, на которой представлено несколько десятков видов громадных пауков и жуков.

Живые обитатели тропиков содержатся в террариумах, расположенных в холле оранжерейного комплекса. Здесь можно увидеть чилийского розового птицееда, жука-геркулеса с гнутым рогом и других экзотических существ, многие из которых удивляют необычным окрасом и крупными размерами.

Фото представленных на выставке жуков и пауков — в галерее NEWS.ru.