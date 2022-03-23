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Бесплатная выставка гигантских пауков и жуков открылась в Москве
Общество

Бесплатная выставка гигантских пауков и жуков открылась в Москве

14:43, 22 марта 2022
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
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В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» открылась бесплатная для всех посетителей выставка, на которой представлено несколько десятков видов громадных пауков и жуков.

Живые обитатели тропиков содержатся в террариумах, расположенных в холле оранжерейного комплекса. Здесь можно увидеть чилийского розового птицееда, жука-геркулеса с гнутым рогом и других экзотических существ, многие из которых удивляют необычным окрасом и крупными размерами.

Фото представленных на выставке жуков и пауков — в галерее NEWS.ru.

Выставка гигантских пауков и жуков

Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка гигантских пауков и жуков

Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка гигантских пауков и жуков

Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка гигантских пауков и жуков

Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка гигантских пауков и жуков

Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка гигантских пауков и жуков

Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка гигантских пауков и жуков

Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка гигантских пауков и жуков

Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка гигантских пауков и жуков

Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка гигантских пауков и жуков

Артем Соболев/NEWS.ru

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