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21 июля 2026 в 15:51

Беру стручковую фасоль, перец и томаты — через полчаса на столе легкое рагу: идеальный гарнир к рыбе или курице

Фото: D-NEWS.ru
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Беру стручковую фасоль, кабачок, сладкий перец и томаты — и тушу все вместе. Получается сочное, ароматное рагу без картошки, где каждый овощ чувствуется отдельно. Подаю с петрушкой — идеально и для обеда, и для ужина.

Ингредиенты

Cтручковая фасоль — 400 г, томаты — 350 г, кабачок — 250 г, сладкий зеленый перец — 160 г, морковь — 100 г, репчатый лук — 100 г, чеснок — 2 зубчика, растительное масло — 2 ст. л., паприка — 1 ч. л., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, петрушка для подачи — 12 г.

Как готовлю

Сначала подготавливаю овощи: у фасоли удаляю кончики и режу на короткие кусочки, кабачок нарезаю тонкими половинками кружков, перец — брусками, лук измельчаю, морковь тру на крупной терке. Томаты очищаю: ошпариваю кипятком и снимаю кожицу, пюрирую. В сотейнике на среднем огне обжариваю лук с морковью, затем добавляю перец и паприку — специя сразу раскрывает аромат. Туда же отправляю кабачок, фасоль и томатную мякоть, солю, перчу и тушу под крышкой 12–15 минут — мешаю аккуратно, чтобы кабачок остался кусочками. В конце добавляю измельченный чеснок, перемешиваю, даю настояться 5 минут под крышкой и посыпаю петрушкой. Фасоль должна стать мягче, но остаться чуть упругой — в этом вся соль.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Меня подкупило, что фасоль не разваривается в кашу — остается упругой, с хрустом, а кабачок дает ровно столько сока, чтобы томаты превратились в густой соус. Сделал без картошки — и не заметил потери: овощи держат форму, рагу не «плывет». Советую подавать с ломтиком черного хлеба и свежей зеленью.

Проверено редакцией
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