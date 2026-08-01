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01 августа 2026 в 18:30

Беру 1 кг кабачков и пачку творога: хачапурики на сковороде — толстые, пышные, с корочкой

Фото: D-NEWS.ru
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Большой урожай кабачков с этим рецептом не проблема. Хачапурики всегда выручают, когда нужно что-то приготовить к чаю, на завтрак или перекус, а обычные сырники и оладьи уже приелись.

Возьмите 1 кг кабачков, 4 яйца, 200 г творога, 150 г твердого сыра, 4-5 ст. л. муки, 2 ст. л. крахмала, соль, перец и специи по вкусу. Кабачки натрите на крупной терке, посолите, оставьте на 10 минут, затем тщательно отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйца, творог, тертый сыр, муку, крахмал и специи, все хорошо перемешайте. Жарьте хачапурики на разогретой сковороде с двух сторон до румяной корочки, накрывая крышкой для пропекания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить хачапурики — получились невероятно пышные, толстые и сочные лепешки. Совет: перед жаркой дайте тесту постоять 5–10 минут — крахмал сделает их более хрустящими.

Ранее стало известно, как приготовить капустники на кефире.

Проверено редакцией
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кабачки
хачапури
Дарья Иванова
Д. Иванова
Беру 1 кг кабачков и пачку творога: хачапурики на сковороде — толстые, пышные, с корочкой Большой урожай кабачков с этим рецептом не проблема. Хачапурики всегда выручают, когда нужно что-то приготовить к чаю, на завтрак или перекус, а обычные сырники и оладьи уже приелись.
1 кг кабачков
4 яйца
200 г творога
150 г твердого сыра
4-5 ст. л. муки
2 ст. л. крахмала
соль, перец и специи по вкусу
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Кабачки натрите на крупной терке, посолите, оставьте на 10 минут, затем тщательно отожмите лишнюю жидкость.
Добавьте яйца, творог, тертый сыр, муку, крахмал и специи, все хорошо перемешайте. Жарьте хачапурики на разогретой сковороде с двух сторон до румяной корочки, накрывая крышкой для пропекания.
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