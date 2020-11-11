Белоусов подвёл предварительные итоги пандемии COVID-19 для экономики РФ

https://static.news.ru/photo/93752536-241c-11eb-995a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коронавирус отбросил Россию на полтора года назад. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

COVID <...>, конечно, создал некие проблемы, потому что он отбросил нас примерно на 1,5 года назад, — цитирует его РИА Новости.

Белоусов добавил, что под удар попала не вся экономика, а определённые секторы — например, транспорт, в том числе пассажирский, а также значительная часть частного сектора. По его мнению, ущерб от последствий коронавируса коснулся около трети предпринимателей. Первый вице-премьер считает, что пострадали не только компании, которые связаны с предоставлением услуг населению, но и часть промышленности, которая «завязана на инвестиции».

Кроме того, Белоусов отметил, что новая волна коронавируса только начинается, она тоже принесёт экономический ущерб. Перед правительством стоит задача в течение следующего года преодолеть возможные последствия.

NEWS.ru писал, что в Кремле высказались против сокращения поддержки малого и среднего бизнеса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение Всемирного банка о поддержке в условиях пандемии только тех компаний, которые способны обеспечивать восстановление экономики, неверно.