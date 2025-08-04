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04 августа 2025 в 18:10

Бефстроганов: говядина по-русски по старинному царскому рецепту

Как приготовить бефстроганов: простой рецепт Как приготовить бефстроганов: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бефстроганов — это говядина в нежном сливочном соусе с луком. Рецепт придумали в XIX веке для графа Строганова, а спустя годы он стал классикой домашней кухни.

Нарежьте 400 г говядины (лучше брать вырезку или тонкий край) соломкой. Луковицу нарубите мелко. Мясо обжарьте до легкой корочки, слегка подсолите. Закиньте к нему лук и жарьте еще 5 минут.

Смешайте 150 мл сметаны с 1 ч. л. горчицы, щепоткой муки, влейте 50 мл воды. Добавьте соус в сковородку, все размешайте и убавьте мощность плиты до минимальной. Тушите под крышкой 10–15 минут, пока мясо не станет мягким и пропитанным. Подавайте с картофельным пюре, гречкой или пастой.

  • Совет: чтобы мясо получилось особенно мягким, дайте ему постоять в сметане с горчицей хотя бы 20 минут до жарки.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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