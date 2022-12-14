Baza: зам Эрнста уехал из РФ до возбуждения дела о хищении бюджетных денег

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Александр Файфман

Telegram-канал Baza написал, что заместитель генерального директора Первого канал Александр Файфман поспешил покинуть Россию до возбуждения уголовного дела о хищении 500 миллионов рублей, выделенных из бюджета. По информации, предоставленной авторами поста, речь идет о деньгах, освоенных так называемой сборной подрядчиков телеканала в 2018 году. Тогда в России проводился чемпионат мира по футболу, напоминает канал.

Baza говорит, что Первому выделили на проведение торжественных церемоний и мероприятий во время мундиаля 2,5 миллиарда рублей. Канал отмечает, ссылаясь на данные следствия, что 500 миллионов из них подрядчики обналичили или же вывели в офшоры.

По словам авторов поста, в рамках дела уже задержали продюсера Ольгу Стародубцеву и ее мужа Виктора Каганова. Им принадлежали фирмы, сообщает Baza, которые получали деньги на проведение мероприятий. Потом средства перенаправлялись на счета фиктивных компаний, сообщила Baza.

Как рассказывает канал, самого генерального директора телеканала Константина Эрнста в рамках этого дела не допрашивали, а его заместитель оставил РФ за день до возбуждения дела. Baza добавляет, что Файфман занимался вопросами подготовки и проведения мероприятий ЧМ-2018.

Файфман, отвечая на вопрос NEWS.ru о возбуждении уголовного дела и бегстве за пределы РФ, не стал комментировать данную информацию из-за «корпоративной этики» Первого канала.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что СК РФ возбудил уголовное дело против бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко. В своем Telegram-канале парламентарий написал, что экс-генерала обвиняют в мошенничестве при закупках вещевого имущества.

Хинштейн подчеркнул, что уголовное дело возбудили из-за передачи контрактов на поставку вещевого имущества фирме «СпецШвейСнаб», цены которой были завышены и не соответствовали качеству выпускаемой продукции.