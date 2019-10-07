Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что недоволен работой СК. Он оценил её «на тройку с плюсом».
По его словам, в 2018 году в ведомстве произошла замена 40% руководителей территориальных органов. Кроме того, полторы тысячи следователей в год привлекаются к дисциплинарной ответственности.
Он отметил, что в настоящий момент ведётся работа по укреплению дисциплины и активно применяются наказания, передаёт
По крайней мере, в тех случаях, когда была неорганизованность явная, отсутствие чёткого контроля и дисциплины, должны быть проверки и соответствующие ведомственные наказания, — заключил он.
Как ранее писал News.ru, Бастрыкин заявлял, что СК не будет возбуждать политически мотивированные дела на медицинских специалистов. По его словам, в суд направляется каждое десятое дело в отношении врачей. При этом десятая часть обвиняемых оправдывается.
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